Schrijver Maxim Februari krijgt P.C. Hooft-prijs 2020

De Nederlandse schrijver Maxim Februari krijgt de prestigieuze oeuvreprijs de P.C. Hooft-prijs 2020. De prijs is dit keer bestemd voor beschouwend proza. Er is 60.000 euro aan verbonden. De jury bestaat uit literatuurkenners en auteurs Marian Donner, Odile Heynders, Lotte Jensen, Jan de Roder en Stephan Sanders. In dezelfde categorie kregen eerder Bas Heijne (2017), Willem Jan Otten (2014) en H.J.A. Hofland (2011) de onderscheiding. De prijs wordt uitgereikt op 26 mei in Theater Diligentia in Den Haag.

In het juryrapport staat over Februari: “Het perspectief is altijd dat van de schrijver. De stijl van de verteller bij Februari werpt een effectieve dam op tegen eenduidigheid, stelligheid en onwrikbaar gelijk. Bovendien biedt die stijl ook de vormen die ironie mogelijk maken zonder te verworden tot sarcasme en niet in de laatste plaats zelfspot zonder dat die verwordt tot ijdelheid.”

Maxim Februari is een pseudoniem van Maximiliaan (Max) Drenth. Hij publiceerde ook onder de namen M. Februari, Marjolijn Februari en M. Drenth von Februar.

bron: Belga