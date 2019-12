Paus schaft geheimhouding Vaticaan af voor seksueel misbruik door clerus

Paus Franciscus heeft de geheimhoudingswetten van het Vaticaan afgeschaft voor gevallen van seksueel misbruik door de clerus en het toedekken van dit misbruik, zo heeft het Vaticaan meegedeeld. Franciscus decreteerde formeel dat het “pauselijke geheim” niet langer van toepassing is bij “aanklachten, rechtszaken en beslissingen” inzake bepaalde inbreuken, zo staat in de mededeling van het Vaticaan. Deze inbreuken omvatten seksuele daden die onder bedreiging of bij misbruik van gezag zijn gepleegd, seksueel misbruik van minderjarigen of kwetsbare mensen, kinderporno, en het niet aangeven of actief toedekken van misbruik.

In een afzonderlijk decreet verscherpte de paus de regels van de Kerk tegen “de verwerving, het bezit of de verdeling van pornografische beelden van minderjarigen door een clericus (…) voor doeleinden van seksuele bevrediging”. Hij maakte van porno van minderjarigen jonger dan 18 een zware inbreuk.

De Katholieke Kerk wordt al decennialang achtervolgd door verwijten dat ze pedoseksuelen binnen de clerus ongemoeid laat en hun misdrijven toedekt. In februari hield Franciscus een crisistop over de kwestie met bisschoppen uit de hele wereld en beloofde hij hervormingen om een einde maken aan de bescherming van pedofiele priesters “zoals dat gebruikelijk was in het verleden”.

bron: Belga