Opnieuw wolf op de dool in Nederland, mogelijk onderweg naar Vlaanderen

In Heijen, in het noorden van Nederlands Limburg, is afgelopen zaterdag een wolf gespot. Welkom Wolf wijst er dinsdagavond op dat de viervoeter mogelijk onderweg is naar Vlaanderen. De organisatie roept iedereen daarom op extra waakzaam te zijn en waarnemingen van wolven of mogelijke wolven te melden via hun meldpunt. Volgens Welkom Wolf zal de natuurlijke corridor langs de Maas de wolf “vanzelf in onze richting” leiden. De waarneming, langs de snelweg A77 in Heijen, van de wolf is geverifieerd en bevestigd door Wolven in Nederland, de Nederlandse tegenhanger van Welkom Wolf.

In februari vestigde zich voor het eerst in 140 jaar een wolvin in Nederland, en in juni werden de eerste welpjes geboren. Bij de laatste telling, in augustus, zijn in Nederland drie wolven geregistreerd.

Vlaanderen kende tot nu toe met het wolvenkoppel Naya en August en wolf Roger drie wolven. Die laatste werd in maart vorig jaar doodgereden, en maandag maakte het Agentschap Natuur en Bos bekend dat Naya vermoedelijk gedood werd door professionelen. Ook van haar welpen, die 4,5 maanden zouden zijn, is nog steeds geen spoor.

Welkom Wolf geeft nog mee dat er op sociale media een filmpje circuleert van een vermeende wolf in De Morten, ten noordoosten van Eindhoven. “Maar het is lang niet zeker dat het filmpje echt is en of het daadwerkelijk om een wolf gaat die er op te zien is, temeer omdat onduidelijk blijft wie het filmpje gemaakt en gepost heeft”, aldus de organisatie. En zelfs als het filmpje authentiek is, dan nog kan het om een wolfhond gaan.

bron: Belga