Olympische vlam zal voor haar rondtocht vertrekken vanuit Fukushima

De olympische vlam begint op 26 maart aan haar rondtocht door Japan vanuit Fukushima, de prefectuur die in 2011 verwoest werd door een tsunami die een kernramp veroorzaakte. De leden van het Japanse vrouwenvoetbalteam, de regerende wereldkampioen, mogen als eerste de vlam dragen. De vlam zal in een periode van 121 dagen de 47 prefecturen van Japan bezoeken. Zo komen ook de Mount Fuji en het Hiroshima Peace Memorial Park, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van ’s werelds eerste atoombombardement in 1945, aan bod.

De kernramp op 11 maart 2011 in Fukushima ontstond door een zeebeving, die een tsunami op gang bracht. De beving en de tsunami brachten enorme schade aan aan de kerncentrale in Fukushima. Zo’n 18.000 mensen overleden of raakten vermist. Een groot deel van het noordoosten van het land werd onbewoonbaar.

Zoals steeds zal de olympische vlam in Griekenland aangestoken worden, in de ruïnes van de tempel van Hera in Olympia, de plaats waar de antieke Spelen doorgingen. Dat zal gebeuren op 12 maart. De vlam zal vervolgens acht dagen door Griekenland gaan, voor ze op 19 maart in Athene wordt afgegeven aan de organisatoren van de Olympische Spelen in Tokio.

