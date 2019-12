Mesut Özil krijgt steun van Mike Pompeo in kritiek op China

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft zijn steun uitgesproken voor Arsenal-middenvelder Mesut Özil. De Duits-Turkse voetballer had eind vorige week kritiek op de behandeling van de Oeigoeren in China. China ontkent al maanden de rapporten van de VN en mensenrechtenorganisaties over onder meer heropvoedingskampen voor die bevolkingsgroep. Ruim 1 miljoen Oeigoeren zouden in deze strengbewaakte kampen opgesloten zitten. Na Özils commentaren besliste de Chinese staatstelevisie CCTV om de Premier League-wedstrijd tussen Arsenal en Manchester City van zondagnamiddag uit haar programmatie te schrappen. “De propaganda van de Chinese communistische partij kunnen Mesut Özil en de matchen van Arsenal een heel seizoen censureren, maar de waarheid zal overwinnen”, tweette Pompeo. “De CCP kan zijn grove mensenrechtenschendingen tegenover Oeigoeren en andere religies niet verbergen.”

Özil, een moslim, noemde de Oeigoeren een groep “krijgers die zich verzetten tegen vervolging”. Hij bekritiseerde vervolgens ook China en het feit dat de overige moslims zich in stilte hullen.

Arsenal van zijn kant distantieerde zich zaterdag van de beweringen van Özil en liet weten “zich steeds als een apolitieke organisatie te gedragen”.

De Chinese voetbalbond noemde de uitspraken van Özil “onaanvaardbaar en kwetsend voor de Chinese voetbalsupporters”.

China beweert dat de kampen ‘centra voor beroepsopleidingen’ zijn. Het land claimt op die manier gewelddadig religieus extremisme te bestrijden.

bron: Belga