Groen licht voor clearinghouse en reglement tegen malafide voetbalmakelaars

Op de algemene vergadering van de Pro League hebben de 24 profclubs hun goedkeuring gegeven aan het reglement dat is opgesteld om malafide makelaars uit het Belgische voetbal te weren. De belangrijkste maatregel is de oprichting van een clearinghouse, dat operationeel moet zijn tegen de zomer van 2020. In de nasleep van het uitbreken van ‘Operatie Zero’ startte de Pro League eind 2018 een denkoefening om wantoestanden met tussenpersonen in het voetbal aan banden te leggen. Melchior Wathelet, Wouter Lambrechts en Pierre François kregen het mandaat om maatregelen uit te werken. Dat resulteerde dag op dag een jaar geleden in een reeks aanbevelingen, met toen al het clearinghouse als stokpaardje.

Met die adviezen ging de Pro League aan de slag. Na overleg met stakeholders, toetsing aan de bestaande wetgeving en ‘trial and error’ is het wettelijk kader voor een clearinghouse helemaal rond. De Pro League keurde ook een set aan andere maatregelen goed. Zo zal een makelaar zich moeten registreren alvorens hij transfers in België mag regelen en zijn er duidelijke afspraken omtrent de betaling van commissies. Via het clearinghouse zal er op die regels toegekeken worden. Er is ook een disciplinair luik in opgenomen, waardoor een club zijn licentie en een voetballer zijn speelgerechtigdheid kunnen verliezen.

Het clearinghouse is een orgaan dat transfers en geldstromen in onze competitie transparanter en controleerbaar moet maken. Het vehikel zal geleid worden door fiscalisten en juristen. Dinsdag werd het wettelijk kader van het clearinghouse goedgekeurd. Als alles goed gaat, kan het clearinghouse operationeel zijn in de zomer van 2020. De oprichting ervan zal 400.000 euro kosten.

bron: Belga