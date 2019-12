Gemeenteraad Antwerpen – Antwerpse meerjarenplanning goedgekeurd, hele oppositie stemt tegen

In Antwerpen is dinsdagavond de meerjarenplanning van het stadsbestuur van N-VA, sp.a en Open Vld goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie. Het debat werd grotendeels maandagavond al gehouden en daaruit was al gebleken dat alle oppositiepartijen zich tegen het plan zouden keren, zij het om uiteenlopende redenen. Nadat de meerjarenplanning maandag was becommentarieerd door alle fracties en verdedigd door het schepencollege, mochten de fracties dinsdag nog repliceren en aangeven of ze de meerjarenplanning zouden steunen. Van de oppositie kwam algemene afkeuring. Zo gaf Filip Dewinter (Vlaams Belang) opnieuw zijn ongerustheid aan over het dalende gemiddelde inkomen van de Antwerpenaar en het feit dat Antwerpen een steeds groter deel van het gemeentefonds ontvangt. N-VA-fractieleider Johan Klaps wees die kritiek af. “U vindt blijkbaar dat Antwerpen te veel geld krijgt uit Brussel, maar u zou net blij moeten zijn dat we nu eindelijk een stadsbestuur hebben dat weegt in Brussel”, zei hij.

Voor Groen en PVDA zijn er te weinig linkse accenten in de meerjarenplanning. Hun kritiek was dan ook vooral voor sp.a bestemd. Zo stelde Peter Mertens (PVDA) dat er niets veranderd is aan de door huidig schepen Tom Meeuws (sp.a) tijdens de verkiezingscampagne verfoeide “paaitaks” en verklaarde Wouter Van Besien (Groen) dat hij “de druk hoog zal houden” op Meeuws opdat die ervoor zou zorgen dat de stad haar klimaatambities waarmaakt.

Sp.a-fractieleider Hicham El Mzairh noemde de kritiek onterecht. “We hadden graag met uw partij bestuurd”, zei hij aan Van Besien, die hij verweet geen verantwoordelijkheid te willen opnemen. “U heeft ervoor gekozen geen sociale woningen te realiseren, geen gezonde maaltijden, geen betere luchtkwaliteit. Wij blijven aan tafel zitten om zoveel mogelijk van ons programma te realiseren. Dat geeft soms wrijvingen, maar van wrijving komt glans.”

bron: Belga