Franse premier vastbesloten pensioenhervorming door te voeren

De Franse premier Édouard Philippe heeft verklaard dat hij “vastbesloten” is de hervorming van de pensioenen tot een goed einde te brengen. Hij deed dat op de dertiende dag van een staking bij het openbaar vervoer en een derde dag van betogingen waartoe de vakbonden hadden opgeroepen. “Mijn vastbeslotenheid, die van de regering en van het geheel van de meerderheid is totaal”, zei de premier in het parlement. Tienduizenden mensen betoogden vandaag tegen de pensioenhervorming, voor de eerste keer na een oproep van alle vakbonden, die morgen uitgenodigd zijn op de officiële residentie van de premier om voor Kertsmis een uitweg uit de crisis te vinden. Volgens cijfers van de politie en de prefecturen waren er aan het begin van de namiddag meer dan 200.000 betogers in een veertigtal optochten.

“De dialoog met de syndicale organisaties is nooit verbroken en ik kan u bevestigen dat morgen in Matignon een reeks bilaterale werkvergaderingen plaatsvindt en donderdag een multilaterale”, zei Édouard Philippe tot de parlementsleden. De premier is “niet bang van het debat, want ik ben ervan overtuigd dat dit universele pensioenstelsel een meerwaarde zal zijn, en ik stel vast dat een deel van, ook van hen die vandaag defileren – de syndicale organisaties – akkoord gaat met mij”.

Bron: Belga