Flamengo is eerste finalist op WK voor clubs

Flamengo heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het WK voor clubs in het Qatarese Doha. De Braziliaanse club versloeg in de halve finales Al-Hilal uit Saudi-Arabië met 3-1. In de finale neemt Flamengo het op tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Liverpool en het Mexicaanse Monterrey. Dat duel vindt woensdag plaats. Salem Al Dawsari (18.) zette Al-Hilal verrassend op voorsprong in de 18e minuut. Vier minuten na de pauze lukte de winnaar van de Copa Libertadores de gelijkmaker via Giorgian De Arrascaeta. Bruno Henrique Pinto scoorde de 2-1 in de 78e minuut, vier minuten later gevolgd door een owngoal van Ali Al Bulaihi. Meteen daarna was het boeken toe voor Al-Hilal, na een rode kaart voor Andre Carrillo.

Zaterdag gaat Flamengo voor zijn tweede eindzege, nadat het in 1981 de voorloper van het WK voor clubs, de Intercontinental Cup, won.

bron: Belga