“Erg zware en vervelende verklaringen van Demotte”

MR-ondervoorzitter Jean-Luc Crucke vindt de verklaringen van PS’er Rudy Demotte – die de paars-gele federale piste deze morgen zo goed als afschoot – “erg zwaar en vervelend”. Dat zei hij op Terzake. “Demotte heeft niet alleen vuur op het Belgische huis gegooid, maar ook paars-geel én paars-groen neergeschoten.” PS-kopstuk Rudy Demotte was dinsdagochtend zowel op de Franstalige als Nederlandstalige openbare omroep te horen. Hij noemde een samenwerking tussen zijn partij en de N-VA “onmogelijk”, en schoot de paars-gele federale piste daarmee zo goed als af.

MR-ondervoorzitter Jean-Luc Crucke, tegelijk ook minister van Begroting in de Waalse regering, vindt dat geen goede zet. “Volgens mij heeft Demotte niet alleen vuur op het Belgische huis gegooid, maar ook paars-geel en paars-groen neergeschoten. Want paars-groen heeft maar 76 zetels in de Kamer, dat is te weinig om een stabiele regering te bouwen. Ik vraag mij af: wil de PS nu naar verkiezingen?”

De MR wil alvast nog altijd zoeken naar een oplossing, zei Crucke. “Wij gaan alles proberen om het land te redden, en ik denk dat we daar nu beland zijn: willen we het land nog redden, of niet? We moeten vertrouwen hebben in onze twee informateurs: ofwel laten we hen verder gaan om andere oplossingen te zoeken dan paars-geel of paars-groen, ofwel blijft men spelletjes spelen zoals deze morgen. Dat wil ik niet.”

Het MR-kopstuk benadrukte wel dat een communautair rondje voor zijn partij vandaag niet aan de orde is. “Het enige wat op dit moment telt, is het sociaal-economische. We zitten al bijna een jaar in lopende zaken, dat is nu heel erg dringend aan het worden. Je kan altijd nadenken over een modernisering van de staat, maar dat vraagt tijd en vertrouwen tussen partijen, wat we nu niet hebben. Wat we nu moeten doen is de begroting stemmen, sociaal-economische oplossingen vinden voor onze bevolking.” Crucke liet de deur wel op een kier voor eventuele communautaire hervormingen vanaf 2024: “ik ben zeker dat we dan een andere toestand hebben dan vandaag, we zullen al veel aangepakt hebben”.

Ook N-VA-Europarlementslid Geert Bourgeois, die samen met Rudy Demotte even preformateur was, gaf in Terzake zijn kijk op de formatieperikelen. Hij herhaalde de oproep van N-VA-voorzitter Bart De Wever aan CD&V en Open Vld van afgelopen weekend. “Het is onze oproep aan beide Vlaamse partners om de grote hervormingen die we met de ploeg-Jambon doorvoeren door te trekken naar het federale. Wij laten onze partners niet vallen, en wij rekenen er ook op dat ze mee met ons die grote hervormingen willen doorzetten”, aldus Bourgeois. “Gaan we naar paars-groen aangevuld met CD&V, of gaan we Vlaams zeggen: we willen de hervormingen ook federaal en we willen een uitweg zoeken uit de impasse. Wij reiken Open Vld en CD&V de hand.”

bron: Belga