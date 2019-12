Eerste zitting Brits parlement na verkiezingen

Het parlement in Londen is vandaag voor het eerst sinds de overweldigende verkiezingszege van premier Boris Johnson weer bijeengekomen. De Conservatieven van Johnson hebben nu een voorsprong van 80 zetels op alle andere partijen. Vandaag stond eerst de verkiezing van de parlementsvoorzitter op het programma. De voorzitter van het House of Commons, Lindsay Hoyle, werd daarbij eenstemmig herverkozen. Hij volgde in november John Bercow op. Johnson feliciteerde Hoyle met de herverkiezing.

Het nieuwe parlement is “een reusachtige verbetering” ten opzichte van het vorige, zei Johnson, die een oorverdovende “yeah”-bijval van zijn fractie kreeg. “Het zal de brexit tot een goed einde brengen.”

De regering wil vrijdag al de wet op ratificering van het brexitakkoord ter stemming voorleggen. Het land verlaat de Europese Unie op 31 januari. Een wijziging van het wetsontwerp zal een verlenging van de overgangsfase na de exit uitsluiten.

Tot eind 2020 verandert er voor de burgers en ondernemers niets. Ondertussen willen Londen en de Europese Unie over een akkoord over de toekomstige relaties onderhandelen. Critici vrezen dat die periode te kort is. Als de overgangsperiode niet verlengd wordt, dreigt een “no deal”-scenario.

bron: Belga