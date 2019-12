Demotte: regering met PS en N-VA is “onmogelijk”

“De PS en de N-VA samen, dat is onmogelijk.” Dat heeft Rudy Demotte (PS) vandaag op de RTBF-radio gezegd. “PS en N-VA samen, dat is geen optie”, klonk het. Voor zover de paars-gele optie nog niet begraven was, heeft Demotte ze een extra doodsteek gegeven. Terwijl CD&V-voorzitter en informateur Joachim Coens (CD&V) zich vandaag op de VRT-radio nog erg op de vlakte hield over zijn lopende opdracht, wond voormalig preformateur Rudy Demotte (PS) er bij de RTBF geen doekjes om. “De informateurs (Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR), red.) verliezen hun tijd”, aldus Demotte. Volgens hem is een regering met PS en N-VA uitgesloten.

Nog volgens Demotte is het nu aan de MR om duidelijk te maken wat ze willen. “De MR moet kleur bekennen. Dat zeggen we al langer. Als het de bedoeling is om ons te laten opdraaien voor een mislukking met de N-VA, dan zullen we dat niet toelaten”, zo zegt Demotte ook in de de kranten van SudPresse.

bron: Belga