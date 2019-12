Dagelijks negen kinderen gedood of verminkt in Afghanistan

Het veertigjarige conflict in Afghanistan heeft een verwoestende impact op kinderen, zo blijkt uit een nieuw rapport van Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties (VN). In de eerste negen maanden van dit jaar werden in het land elke dag gemiddeld negen kinderen gedood of verminkt. Dat is 11 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Unicef verklaart de toename door het hogere aantal zelfmoordaanslagen en grondgevechten tussen pro- en anti-overheidstroepen.

“Zelfs naar de grimmige normen van Afghanistan, is 2019 bijzonder dodelijk geweest voor kinderen”, zegt Unicef-directeur Henrietta Fore. “Kinderen, hun families en gemeenschappen lijden elke dag onder de vreselijke gevolgen van conflicten. Diezelfde kinderen zijn wanhopig om op te groeien, naar school te gaan, vaardigheden te leren en een toekomst voor zichzelf op te bouwen. We kunnen en moeten zoveel meer doen.”

Tussen 2009 en 2018 werden in Afghanistan bijna 6.500 kinderen gedood en raakten er bijna 15.000 gewond. Het land is de meest dodelijke oorlogszone ter wereld geworden, aldus het rapport.

Naast geweld, is er ook nog de armoede en onderontwikkeling die het leven van kinderen in Afghanistan verwoest. Unicef publiceert enkele cijfers om dat te staven: 3,8 miljoen kinderen hebben humanitaire hulp nodig, één op de drie meisjes trouwt vóór haar achttiende verjaardag; 3,7 miljoen kinderen gaan niet naar school; 600.000 kinderen jonger dan vijf jaar zijn ernstig ondervoed en 30 procent houdt zich bezig met kinderarbeid.

“Alle partijen bij het conflict moeten voldoen aan hun verplichtingen op grond van de internationale humanitaire en mensenrechtenwetgeving, die vereist dat ze kinderen beschermen, toegang verlenen tot humanitaire hulp en scholen en gezondheidscentra niet als een militair doelwit zien”, pleit Unicef. De VN-kinderrechtenorganisatie heeft naar eigen zeggen 323 miljoen dollar nodig om haar acties in Afghanistan te ondersteunen. Driekwart van die fondsen is echter nog niet gefinancierd.

