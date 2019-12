Club Brugge oefent op winterstage in Qatar tegen Ajax en PSV

Competitieleider Club Brugge speelt op winterstage in Qatar oefenwedstrijden tegen de Nederlandse topclubs Ajax en PSV. Dat heeft Blauw-Zwart laten weten op zijn website. Net zoals vorig jaar slaat Club begin januari (04-12/01) zijn tenten op in de Aspire Academy in Doha, waar het de tweede helft van het seizoen in uitstekende omstandigheden kan voorbereiden. Daar treffen ze op donderdag 9 januari PSV, op zaterdag 11 januari kijken ze in het Al-Janoub Stadion – een van de stadions voor het WK voetbal van 2022 – Ajax in de ogen.

Nog op zaterdag 11 januari spart PSV overigens tegen Eupen, dat net als Club zijn winterstage in Doha houdt.

bron: Belga