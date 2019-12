Cheops: woensdag wel degelijk een nieuwe lanceerpoging

Het Europese lanceerbedrijf Arianspace heeft dinsdagavond bevestigd dat het morgen/woensdag wel degelijk een nieuwe lanceerpoging van een Sojoez-Fregat draagraket zal ondernemen. Die voert onder meer de Europese satelliet Cheops voor de studie van exoplaneten mee. Dinsdag kon de start vanop de basis Kourou in Frans-Guyana vanwege een technisch probleem niet doorgaan. Oorzaak was een stroomonderbreking, aldus het lanceerbedrijf.

Arianespace probeert het morgen/woensdag om 09.54 uur opnieuw en bevestigt daarmee informatie van het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos. In ieder geval is er bij het voltanken, vijf uur voor de start, een nieuw technisch nazicht.

Aan Cheops nemen de Universiteit van Luik en het Centre Spatial de Liège deel.

Doel van de missie is de karakteristieken van een reeks gekende planeten buiten ons zonnestelsel uit te pluizen.

