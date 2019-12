Champions League basket (m) – Oostende wint op het nippertje in Israël

Oostende heeft dinsdag op de negende speeldag van de Champions League basketbal met 58-59 gewonnen bij het Israëlische UNET Holon. De kustploeg moest absoluut winnen om in de running te blijven voor de tweede ronde.

In het eerste kwart was Oostende nipt de betere met 19-21, bij de rust stond het 29-31. Het derde kwart was met 10-11 opnieuw nipt voor Oostende. In het laatste kwart kwam de thuisploeg wat dichter, maar Oostende hield één puntje bonus over. Uitblinkers bij de Belgische kampioen waren Shevon Thompson met 11 punten en 11 rebounds en MiKyle McIntosh met 15 punten en 7 rebounds.

Oostende schuift dankzij de overwinning op naar de vierde plaats in groep A met dertien punten. Holon is zesde met twaalf punten. De eerste vier van elke groep stoten door naar de tweede ronde.

In groep C verloor het Duitse Bramberg van coach Roel Moors nipt bij het Russische Nizhny Novgorod met 76-75. Onze landgenoot Retin Obasohan maakte 11 punten voor Bamberg en was goed voor 3 rebounds en 3 assists, maar het leverde geen overwinning op. De Duitsers waren lang aan de leiding, maar verloren het laatste kwart met 23-12. Met vier overwinningen op negen wedstrijden blijft Bamberg vijfde in zijn groep.

bron: Belga