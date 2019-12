Bouchez “neemt akte van” demarche PS

Informateur en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez “neemt akte van” de uitspraken van PS-kopstuk Rudy Demotte over de N-VA. Dat valt te horen in zijn entourage. Demotte zei op de Franstalige en Nederlandstalige radio dat een samenwerking met de Vlaams-nationalisten onmogelijk is, en leek de paars-gele piste zo de doodsteek te geven. “De informatieronde werpt zijn vruchten af want de maskers vallen af. De informateur neemt akte van de uitspraken van de PS en constateert dat dit meer dan zeven maanden werk heeft gekost”, klinkt het in de kring rond Bouchez. De MR-voorzitter en zijn collega Joachim Coens brengen vrijdag verslag uit van hun opdracht bij de koning. Officieel onderzoeken beide informateurs “alle mogelijke pistes”, dus ook de paars-gele met PS en N-VA.

Bouchez laat ook nog weten het betreurenswaardig te vinden dat het rapport van voormalig informateurs Rudy Demotte en Geert Bourgeois (N-VA) is uitgelekt in verschillende media. Afgelopen weekend deden Bouchez en Coens al eens een oproep tot meer discretie in de onderhandelingen.

bron: Belga