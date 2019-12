“Belgisch clearinghouse gaat verder dan dat in Engeland”

Het clearinghouse dat vanaf de volgende zomermercato operationeel zal zijn in het Belgisch profvoetbal gaat verder dan zijn Engelse equivalent. Dat zei Pro League-voorzitter Peter Croonen, nadat de 24 profclubs dinsdag unaniem hun fiat hadden gegeven voor het vehikel. “Het clearinghouse zal zorgen voor transparantie in de transfers. We implementeren verregaande controles op de achterliggende geldstromen en commissies. En dat alles is niet vrijblijvend”, aldus Croonen. Een makelaar die de regels niet respecteert, kan zijn licentie kwijtspelen. Clubs kunnen hun licentie verliezen of een transferverbod krijgen en ook spelers kunnen worden geschorst.

“Ons reglement en clearinghouse gaan verder dan wat er in Engeland momenteel van kracht is”, meende Croonen. “Dat toont aan dat we deze zaak ernstig nemen. De bedoeling moet zijn dat we binnen een paar jaar kunnen terugkeren en zeggen dat we de toekomst van het voetbal hebben veiliggesteld.”

bron: Belga