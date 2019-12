België organiseert Final Four Golden League Volley

België mag in juni 2020 de Final Four van de European Golden League volleybal voor mannen organiseren. Dat heeft de Europese Volleybalfederatie CEV laten weten. De Final Four van dit evenement, dat na het EK het hoogst aangeschreven staat in Europa, wordt op 20 en 21 juni gespeeld. De volledige competitie wordt onderverdeeld in drie poules, de drie hoogst gerangschikte teams treffen mekaar in een Final Four. Naast deze drie teams neemt het organiserende land, België, de vierde plaats in tijdens de eindfase van dit toernooi.

In de groepsfase neemt België het in poule A op tegen Slovakije, Spanje en Roemenië. Groep B bestaat uit Nederland, Oekraïne, Estland en Wit-Rusland, in groep C zitten Tsjechië, Turkije, Portugal en Noord-Macedonië.

Elk land speelt twee wedstrijden tegen elke tegenstander, waarvan een in eigen land. De locaties van de Belgische thuiswedstrijden worden op een later tijdstip bekendgemaakt. De Red Dragons spelen hun thuiswedstrijden op zaterdag 30 mei (Spanje), woensdag 10 juni (Slovakije) en zaterdag 13 juni (Roemenië).

De eerstvolgende opdracht van de Red Dragons wordt het olympisch kwalificatietoernooi in Berlijn (5-10 januari).

