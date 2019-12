Vijf leuke kerstcadeaus voor een gamer

Heb je een vriend(in) die graag gamet en wil je die een leuk cadeau geven voor Kerstmis? We verzamelden vijf geweldige geschenken waarmee je zijn of haar gamershart doet smelten.

Seagate Game Drive

Games worden steeds mooier, complexer en realistischer. Gevolg: een topspel anno 2019 neemt al snel 50 tot 100 gigabyte op! Dankzij de Seagate Game Drive voor Xbox of PlayStation 4 heb je voldoende opslagruimte voor je hele gamebibliotheek. Bovendien heeft deze Game Drive de look-and-feel van jouw console. Te koop met 2 TB (€89) of 4 TB (€125) aan opslagruimte.

Monopoly Fortnite Edition

Uitgekeken op de klassieke Monopoly? Niet getreurd, want er zijn tal van bijzondere versies te koop. Voor gamers bestaat er de Fortnite-editie. In dit moderne bordspel verdien je levenspunten in plaats van geld en kom je bekende locaties uit de Fortnite-wereld tegen. Een geweldig cadeau voor zowel Monopoly- als Fortnite-fans.

PokeBall Cupcake Pan

Heeft jouw vriend(in) een Nintendo Switch? Dan is de kans groot dat hij het nieuwe Pokémon Sword of Shield heeft gekocht. Verras hem met de PokeBall Cupcake Pan, een pan waarmee je cupcakes in de vorm van pokéballs bakt. Disclaimer: wij zijn niet verantwoordelijk als er onverwachts een Pokémon tevoorschijn komt.

Mario Heat Changing Mug

Als je gamende vriend van Mario houdt, zoals elke zichzelf respecterende gamer, zal hij ook van deze koffiemok houden! Het is bovendien niet zomaar een koffietas, want de afbeelding erop verandert naargelang de temperatuur. Als het koud is, zie je enkel de contouren van Mario, maar als het warm is, zie je hem in zijn vol ornaat.

Playstation Alarm Clock

Raakt je gamervriend moeilijk uit bed? Met deze alarmklok in de vorm van een PlayStation-controller leid je hem of haar om de tuin.