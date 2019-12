VIDEO. Tom Cruise scheert hoge toppen in nieuwe Top Gun-trailer

Filmstudio Paramount Pictures heeft een nieuwe trailer vrijgegeven van ‘Top Gun: Maverick’, het langverwachte vervolg op de eerste actiefilm uit 1986. Net zoals de eerste trailer stelt dit voorproefje niet teleur, met een grote dosis vliegkunsten en natuurlijk Tom Cruise op een motor.

In de eerste film vertolkte een piepjonge Tom Cruise de rol van gevechtspiloot Pete “Maverick” Mitchell. In ‘Top Gun: Maverick’ keert hij terug als mentor om een nieuwe generatie gevechtspiloten op te leiden. Een van zijn studenten is luitenant Bradley “Rooster” Bradshaw, vertolkt door Miles Teller. Hij is de zoon van gevechtspiloot Nick “Goose” Bradshaw (Anthony Edwards), die in de eerste film overleed tijdens een oefenvlucht.

Naast Tom Cruise verschijnen Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris en Val Kilmer in de sequel. Kilmer herneemt de rol van “Ice Man”, de koelbloedige rivaal van “Maverick”.

‘Top Gun: Maverick’ zal op 26 juni 2020 in première gaan in de Amerikaanse filmzalen.