Rijdende Belgen nemen voorzorgen tijdens eindejaarsfeesten

De meerderheid drinkt niets of zeer weinig wanneer ze moeten rijden (32%) of kiest een BOB (26%). Een kwart van de Vlamingen viert thuis en 8% blijft op de feestlocatie slapen, in Wallonië doen dubbel zo veel mensen dat. In Brussel is vooral het openbaar vervoer (42%) of de taxi (30%) populair om veilig terug thuis te geraken.

In vergelijking met een gelijkaardige enquête drie jaar geleden, is het percentage mensen die alcoholvrij bier drinken tijdens de feestdagen verdrievoudigd van 2 naar 7%. Bij personen ouder dan 55 jaar drinkt 10% alcoholvrij bier.

Matigen

Vlamingen beperken in het algemeen hun alcoholgebruik om zeker te zijn dat ze de wettelijke limiet niet overschrijden. Toch rijdt 2% nog naar huis terwijl ze zeker boven de limiet zitten, in Wallonië is dat zelfs 6%, aldus het verkeersveiligheidsinstituut.

Ingrijpen

Tweeënvijftig procent van de Belgen onderneemt actie als hij een kennis ziet die te veel gedronken heeft en aanstalten maakt om toch nog te gaan rijden. Hij zal proberen om die persoon zelf naar huis te brengen of een oplossing te zoeken zodat die niet moet rijden. Eén op de 5 zal de andere persoon zelfs verbieden om te rijden en de sleutels afnemen. Vijf procent doet in zo’n situatie helemaal niets en laat de bestuurder onder invloed vertrekken, een zeer slecht idee, aldus Vias.

Nieuwjaar

Ondanks alle BOB-campagnes blijft 1 januari een zeer gevaarlijke dag. «Bij bijna 1 op de 3 letselongevallen (32%) is een bestuurder onder invloed van alcohol betrokken. Dat is twee keer meer dan voor 31 december (16%) en drie keer meer dan voor 2 januari (11%). Het is ook meer dan voor Kerstmis (23%). In absolute cijfers stellen we driemaal meer ongevallen vast op 1 januari (127 gemiddeld) dan voor Kerstmis (gemiddeld 44) waarbij een bestuurder onder invloed van alcohol was.»