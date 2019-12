Nieuw type toilet moet ervoor zorgen dat werknemers minder lang op de wc zitten

Een nieuw toiletontwerp krijgt heel wat interesse van bedrijven omdat het de gebruiker een oncomfortabel gevoel geeft en hij daarom minder lang blijft zitten. Bovendien blijkt het toilet tevens gezonder te zijn dan een klassiek exemplaar.

Plaspauzes zijn een ware pest voor bedrijven. Hoe langer een werknemer op de wc zit, hoe minder lang hij werkt en, bijgevolg, hoe minder inkomsten voor het bedrijf. Ter illustratie: in het Verenigd Koninkrijk alleen kosten uitgebreide wc-sessies van gemiddeld 28 minuten en 35 seconden de volledige werksector bijna vijf miljard euro.

Niet meer echt op ’t gemak

Om dat ‘probleem’ te counteren, kwamen de mensen achter de ‘StandardToilet’ met het idee om een toilet te ontwerpen waarbij de wc-bril met een hoek van 13 graden naar voor afhelt. Daardoor komt er meer gewicht op de benen terecht en heeft de gebruiker de neiging om sneller af te ronden.

Gezondere houding

De British Toilet Association (BTA) is alvast overtuigd, mede door het feit dat het nieuwe toiletontwerp tevens goed is voor de gezondheid. “Studies hebben aangetoond dat de klassieke wc gezwollen aambeien en verzwakte bekkenbodemspieren kan veroorzaken. Ons toiletontwerp maakt daar komaf mee doordat er meer gewicht op de benen komt en de gebruiker een gezondere houding aanneemt”, legt StandardToilet-woordvoerder Mahabir Gill uit aan Daily Mail.

“Geen verloren tijd”

Enkele bedrijven hebben het nieuwe toiletontwerp al in hun filialen geïnstalleerd. Toch is niet iedereen even opgezet met het nieuwe ontwerp en het idee erachter. “Het is fout om tijd die op het toilet gespendeerd wordt te beschouwen als verloren tijd. Het feit dat mensen zo lang op de wc zitten tijdens de werkuren zegt meer over de gebrekkige werkruimtes en de zware werkdruk dan over de werknemers zelf”, reageerde Charlotte Jones van ‘Around the Toilet project’ aan Wired.