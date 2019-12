Is er een verzoening in de maak tussen Brad Pitt en Jennifer Aniston?

Fans hopen al jaren op een verzoening tussen Brad Pitt (55) en Jennifer Aniston (50) en die wens lijkt nu aangewakkerd te worden door de aanwezigheid van Brad op Jennifers kerstfeestje. Dit weekend was de acteur bij zijn ex-vrouw thuis, waar hij samen met andere sterren het kerstseizoen inluidde.

Volgens ooggetuigen die E! News kon spreken, arriveerde Brad als een van de eersten en vertrok hij pas nadat de meeste gasten het feest al verlaten hadden. De acteur was eerder dit jaar ook al een van de genodigden op het feestje voor de de vijftigste verjaardag van Jennifer.

In januari staan de twee opnieuw tegenover elkaar, omdat ze beiden genomineerd zijn voor een Golden Globe. Hoewel fans hen graag weer samen zien komen, is daar volgens diezelfde bronnen geen sprake van. “Ze gaan goed met elkaar om, maar zijn de afgelopen vijftien jaar elk hun eigen weg gegaan. In die periode hebben ze de strijdbijl begraven en vinden ze het leuk om in elkaars gezelschap te verkeren als goede vrienden. Ze wensen elkaar niets dan het beste toe.”

Angelina Jolie

Brad Pitt en Jennifer Aniston waren tussen 2000 en 2005 getrouwd, tot hij haar verliet voor zijn ‘Mr. & Mrs. Jones’-tegenspeelster Angelina Jolie. In 2014 trouwde Brad met haar, maar dat huwelijk strandde in 2016. Jennifer hertrouwde in 2015 dan weer met acteur Justin Theroux, maar ook dat was geen lang leven beschoren. In februari 2018 kwam er een einde aan.