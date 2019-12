Flo Windey zet verzuurde volger op hilarische wijze op zijn plaats

‘Flowjob’-presentatrice Flo Windey heeft op eigenwijze manier uitgehaald naar een volger die kritiek op haar uitte. Dat deelde ze op Instagram.

Flo Windey was al een tijdje een Instagramfenomeen, maar sinds haar vijfdelige YouTube-reeks ‘Flowjob’ van Stubru is ze uitgegroeid tot een bekende Vlaming. In ‘Flowjob’ praatte de 24-jarige brunette met bekende en onbekende mensen over hun seksleven.

“Weinig boemboem”

Een kijker reageerde nogal flauwtjes op een van haar video’s, maar dat was dan zonder haar assertieve zelve gerekend. “Ze heeft zelf nooit seks en denkt veel over seks te weten. Veel blabla, weinig boemboem”, sneerde hij. Waarop Flo gortdroog, maar heerlijk raak antwoordde: “Sorry dat ik je afwees”, aangevuld met twee sarcastische x’jes. Los in de winkelhaak, als je het ons vraagt.