Dit Disney-sterretje verdient nu de kost als pornoactrice

Maitland Ward schitterde ooit in de Disney-serie ‘Boy Meets World’. Het acteren doet ze nog steeds, al doet ze dat tegenwoordig met iets minder kleren aan. Ze is namelijk al bijna een jaar aan de slag als pornoactrice, én dat met succes.

Inmiddels is Maitland Ward 42 jaar oud. 26 jaar geleden speelde ze op 16-jarige leeftijd het buurmeisje Rachel McGuire in de serie ‘Boy Meets World’. Ze speelde ook mee in ‘White Chicks’ als één van de verwaande Wilson-zusters.

Toen ze ging cosplayen kwam ze er pas echt achter waar haar passie lag: het posten van sexy foto’s. Tegen The Daily Beast laat ze weten dat haar manager het niets vond en het haar afraadde om te doen, omdat ze zo minder rollen zou krijgen in de filmindustrie. Hij wilde dan ook dat zij auditie ging doen voor rollen als moeder in Disney-series.

Beste bijrol en beste trio

Meitland besloot echter anders, en zo geschiedde. In haar nieuwe job is ze ook allesbehalve onverdienstelijk aangezien ze dit jaar is genomineerd voor beste bijrol en beste trio. Ook is ze bezig met een erotische thriller die maar liefst 3 uur en 29 minuten duurt.

Ze laat weten dat ze in haar nieuwe bezigheid veel meer verdient, dan haar normale acteursklussen die ze hiervoor deed. In haar beste maand van 2018 verdiende ze 55.000 euro.