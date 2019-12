Deliveroo lanceert Star Wars-koekjes

Deliveroo viert de lancering van ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’, de laatste episode van Star Wars, met een speciale koekjesactie. Vanaf 17 december kunnen fans gedurende een week in Brussel, Antwerpen en Luik koekjes in de vorm van Chewbacca bestellen via de koerierdienst.

Deliveroo werkt hiervoor samen met vier restaurants: Cup 28 en Can Tho 2 in Brussel, Vers-Zuid in Antwerpen en Pizzico in Luik.

Voor een doos met vijf galactische koekjes betaal je 5 euro. De koekjes zijn enkel verkrijgbaar via Deliveroo.

Populair

Of de koekjes populair zijn, valt nog te zien. Wel staat vast dat de film al voor zijn release ongekend populair is. Op de eerste dag van de voorverkoop verkocht de nieuwe ‘Star Wars’-episode 45% meer tickets dan de vorige recordhouder, ‘Avengers Endgame’. Die film bracht omgerekend 2,5 miljard euro op.