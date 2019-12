België vs. Nederland in nieuw seizoen Expeditie Robinson

‘Expeditie Robinson’ keert in het voorjaar terug naar VIER. In het nieuwe seizoen – dat in januari op de buis komt – nemen Belgen het op tegen Nederlands in de ultieme survivalwedstrijd

Dat ook volgend jaar 16 onbekende avontuurlijke Belgen naar een onbewoond eiland zullen afzakken voor een nieuw seizoen Expeditie Robinson, was al bekend. Maar in het nieuwe seizoen zullen er opnieuw Nederlanders meestrijden om de titel van ‘Beste Robinson 2020’. Daarom krijgt presentator Bartel Van Riet (36) er een Nederlandse collega bij: Geraldine Kemper (29).

Oud-deelneemster

Opvallend: Kemper nam ook zélf aan het programma deel. De zangeres/presentatrice haalde in 2013 de finale. “Ik weet dus wat de kandidaten voelen, de pijn en de honger”, zegt ze. “Het is fantastisch om Expeditie Robinson nu te presenteren. Deze editie wordt nog zwaarder en nog harder.”

De strijd om de titel van Robinson 2020 barst in januari los op VIER.