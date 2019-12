Waarom werken voor de Vlaamse overheid iets voor jou is

Een job bij de Vlaamse overheid betekent een job waarin je verschil maakt in de maatschappij. En dat in alle functies en op alle niveaus. Of je nu net van de schoolbanken komt, gepokt en gemazeld bent in de privésector of de stiel leerde als zelfstandige. Genoeg uitdagende functies waar jij je steentje kan bijdragen.

1 Maatschappelijke meerwaarde

Bij de overheid werk je elke dag mee om Vlaanderen voor elke burger nog beter te maken. Je kan met je job een verschil maken in de maatschappij. Heb je een hart voor de samenleving, dan zit je bij de Vlaamse overheid aan het juiste adres.

2 Dynamische organisatie

De Vlaamse overheid is een moderne organisatie waar hard gewerkt wordt. Je kan rekenen op een uitdagende job waar je verantwoordelijkheid krijgt. Dat maakt het spannend en boeiend.

3 Diverse jobs, diverse teams

Je vindt jobs in allerlei vakgebieden. Er wordt bovendien gewerkt rond een brede waaier aan thema’s: milieu, ruimtelijke ordening, erfgoed…

4 Loopbaanmogelijkheden en opleidingskansen

Bij de Vlaamse overheid neem je je loopbaan zelf in handen. Wie na verloop van tijd zin heeft in iets anders, tijdelijk of permanent, kan dat. Zo kan je horizontaal bewegen en voor een ander beleidsthema kiezen. Als je meer verantwoordelijkheid wil opnemen, of inhoudelijk expert wil worden, kan je ook verticaal opklimmen. Je krijgt ook alle kansen om je ervaring en expertise in je vakgebied te verbeteren via opleidingen.

5 Mooie voorwaarden

Bovenop je salaris geniet je van extra voordelen zoals onder meer gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, een hospitalisatieverzekering… De meeste jobs bevinden zich in Brussel, maar in elke provincie is er een Vlaams Administratief Centrum en zijn er buitendiensten. Als je functie het toelaat, kan je ook van thuis werken of vanuit een van de provinciale satellietkantoren.

Drie kersverse starters over hun keuze voor de Vlaamse overheid

Wim Helsen is sinds kort aan de slag als functioneel analist bij de afdeling HR-Technologie en Data van het Agentschap Overheidspersoneel na een carrière van 12 jaar in de privésector. Als felbegeerd en moeilijk te vinden IT-profiel had hij de werkgevers voor het uitkiezen.

«Mijn keuze voor een job bij de Vlaamse overheid werd ingegeven door de impact die je als individu kan hebben op de maatschappij. In de privésector voelde ik dat mijn werk sterk geremd werd door commerciële doelen. Ik maakte bewust de overstap naar de Vlaamse overheid omdat ik vond dat ik als IT’er beter het verschil kan maken in de publieke sector, waar de prioriteiten elders liggen. Als de drijfveer winst maken verdwijnt, komt de focus automatisch meer op mensen te liggen. Bovendien kan ik nu grondiger en uitgebreider te werk gaan omdat er meer ruimte is voor eigen initiatieven, wat mijn job boeiend en uitdagend maakt. Dagelijks draag ik actief bij aan de digitale transformatie van ons personeelssysteem, waardoor ik elke dag met veel voldoening naar huis ga.»

Hendrik D’haenens kwam net van de schoolbanken toen hij als juridisch beleidsmedewerker fiscaliteit aan de slag ging bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

«Ik heb in de eerste plaats voor deze functie gekozen omdat ze in het verlengde lag van mijn studies. Daarenboven lever je in de publieke sector volgens mij nuttig werk dat van maatschappelijk belang is. Mijn takenpakket is aantrekkelijk: er zijn veel verschillende aspecten aan de job en die afwisseling werkt motiverend. Het is een kwestie van een goede balans te vinden tussen de diversiteit aan taken en de veelheid aan verantwoordelijkheden, maar eenmaal je je weg daarin gevonden hebt, is de voldoening groot. Bovendien werkt de omgeving stimulerend: de Vlaamse overheid is naar mijn gevoel een moderne organisatie die vernieuwing nastreeft en inzet op efficiëntie. En als laatste punt, maar zeker niet onbelangrijk: ik kan als starter rekenen op gunstige arbeidsvoorwaarden.»

Jelle Machiels werkte na zijn ingenieurstudies voor twee bedrijven in de privé toen hij begin oktober van dit jaar de overstap maakte naar het Agentschap Wegen en Verkeer, waar hij studieverantwoordelijke passieve veiligheidsuitrusting werd.

«Mijn job in de privésector bestond vooral uit het verlenen van adviezen en oplossingen aan klanten, maar doorheen de jaren groeide het gevoel dat het commerciële mij niet lag. Het verkoopsgegeven was niets voor mij. Ik maakte daarom een bewuste keuze voor de publieke sector, waar de maatschappij op de eerste plaats komt en ik in mijn functie diepgaande en onderbouwde adviezen kan afleveren waarbij kwaliteit primeert. Dat is voor mij een heel motiverend aspect aan mijn job. Ik voel ook dat er meer ruimte is voor het individu: bij de Vlaamse overheid word je aangemoedigd om jezelf te ontwikkelen en kan je je verdiepen in nieuwe technische materie, wat de job spannend en uitdagend maakt.»

Zoek een vacature die bij je past op www.vlaanderen.be/vacatures