WERKBAROMETER 2020: Is jouw job duurzaam (genoeg)?

De wereld draait almaar sneller, koffiepauzes worden korter, burn-outs nemen toe en nu moeten we ook nog eens de planeet redden. Behoorlijk vermoeiend. En wat te denken van die collega’s die fluitend door het leven gaan? Liggen die wel wakker van duurzaamheid op het werk?

Maar wat is dat eigenlijk, een duurzame job? Levert die een duurzame bijdrage aan onze samenleving? Is dat een langdurige job bij dezelfde werkgever? Of eentje met veel flexibiliteit en comfort? En nog belangrijker: is jouw job duurzaam genoeg?

Denk er eens over na en vertel het ons, want niet iedereen vult ‘duurzaamheid’ hetzelfde in op de arbeidsmarkt. Net zoals werkgevers en werknemers ‘meer flexibiliteit’ van elkaar eisen, terwijl de werknemer flexi-comfort bedoelt en de werkgever flexi-stretch.

Geef je mening

Trendhuis wil via zijn twaalfde Werkbarometer onderzoeken wat minstens 1.000 Vlaamse werknemers en 300 werkgevers verstaan onder duurzaam werk. Laat ons weten hoe duurzaam jij wil werken, wat jij ervoor over hebt en welke inspanningen je van je werkgever verwacht. De enquête duurt 10 à 15 minuten.

Bovendien maak je kans op:

€ 250, om te schenken aan een goed doel van jouw keuze.

Een van de tien exemplaren van het praktische inspiratieboek ‘Reis naar duurzaam ondernemen. Met de SDGs als kompas’ van Nathalie Bekx en Bob Elsen.

Benieuwd naar de resultaten?

Donderdag 20 februari maken we de resultaten van deze unieke bevraging bekend, tijdens het event ‘Creëren we (morgen) duurzame jobs?’. Sprekers zoals Fons Leroy (GTB en ex-VDAB), Nathalie Bekx (CEO Trendhuis), Marleen Evenepoel (Agentschap Natuur en Bos) en Liesbeth Sabbe (Colruyt Group) delen hun visie op duurzaam werken.

Waar? ENGIE, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel

Wanneer? 20 februari van 14.30- 17.30u

Bijwonen? Schrijf je in via csrprofessionaloftheyear.be.

Een toegangsticket voor dit event kost 75 euro (excl. btw).

Aansluitend kan je de verkiezing van de CSR Professional of meest duurzame inspirator uit ons bedrijfsleven meepikken, met walking dinner achteraf. Een toegangsticket kost 150 euro, maar voor een combiticket betaal je slechts 195 euro (excl. btw).

Doe nu mee en surf naar www.werkbarometer.be