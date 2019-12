Een energieke start bij Elia!

Xavier Van Neste

Technieker

Wat doe je bij Elia?

«Ik werk nu al drie maanden als hoogspanningstechnieker voor Elia. Blij dat ik deze keuze heb gemaakt, een heuse ommezwaai.»

Wat vind je dan zo leuk aan je job?

«Een werkdag ziet er nooit hetzelfde uit. Voor ik bij Elia aan de slag ging, werkte ik in een fabriek en waren mijn taken vrij eentonig. Nu ik als hoogspanningstechnieker bij Elia werk, zit er veel variatie in mijn takenpakket en ben ik iedere dag op de baan met mijn collega’s.»

«Elia is een relatief groot bedrijf, maar toch verliest het zijn werknemers niet uit het oog. Er wordt echt ingezet op het menselijke aspect. Zo voorziet Elia voor alle opstartende techniekers een stevige on-the-job training. Je krijgt hier echt de kans om je volop te ontwikkelen.»

Safae Ahchad

Technisch-administratief bediende

Wat doe je bij Elia?

«Ik ben technisch-administratief bediende. Dit betekent dat ik als tussenpersoon fungeer tussen Elia en onze klanten voor onze lopende projecten. Samen met mijn collega’s bezorg ik hen de projectplannen, die wij trouwens ook verwerken en up-to-date houden.»

Wat vind je zo leuk aan je job?

«Mijn job is heel afwisselend en ik krijg veel autonomie en verantwoordelijkheid. Daarnaast heb ik leuke collega’s, wat het werken zeer aangenaam maakt.»

«Elia investeert ook echt in haar werknemers. Nadat ik enkele maanden aan de slag was, werd ik uitgenodigd op de ‘Lighting Day’. Tijdens deze volledige dag krijg je verschillende interessante presentaties over Elia en haar innovatieve projecten. Verder krijg je ook de kans om de andere nieuwe Elianen te leren kennen door middel van verschillende leuke activiteiten. Sinds kort ben ik ook begonnen aan een opleiding om mijn Frans bij te schaven. Dit toont nogmaals dat Elia echt geeft om zijn werknemers.»

Noémie Moës

Young Engineer – Safety Support

Wat doe je bij Elia?

«Ik zit momenteel in een tweejarig starterstraject bij Elia dat speciaal werd ontwikkeld voor jonge ingenieurs. Ik start op het Safety-departement, waar ik alles leer over veiligheid in de verschillende functies bij Elia.»

Wat vind je dan zo leuk aan je job?

«Ik had mijn stage al bij Elia gedaan en ik hield van de bedrijfscultuur, de manier van werken en de collegialiteit die er heerst. Ik waardeer ook het belang dat wordt gehecht aan het welzijn van werknemers. Mijn integratie verliep vlot. Er was een onthaaldag toen ik aankwam. En ik kon steeds rekenen op de hulp van mijn peter voor praktische vragen. Onlangs was er ook de ‘Lighting Day’, een dag waarop alle nieuwkomers bij Elia elkaar ontmoeten. Heel leuk!»

Vacatures? www.elia.jobs/nl