6 trends bieden kansen in 2020

2019 was een vruchtbaar jaar op de arbeidsmarkt. De grote groei van de voorbije jaren vlakte af, maar er bleven jobkansen te over. De 6 belangrijkste tendenzen volgens VDAB bieden meteen ook kansen in 2020!

#1 Groei in vacatures

Na een forse groei in het aantal vacatures sinds 2015 vertraagde de groei in 2019, volgens de laatste cijfers. Tussen november 2018 en oktober 2019 ontving VDAB 293.037 vacatures. Een jaar eerder waren dat er 284.662. Ter vergelijking: in januari 2015 stond de teller op 159.730 ontvangen vacatures over de afgelopen 12 maanden.

#2 Jobkansen voor iedereen

De krapte op de arbeidsmarkt houdt aan, onder meer door de vergrijzing. Dit creëert jobkansen voor iedereen. «Voor elke 100 babyboomers die op pensioen gaan, staan er 82 jongeren klaar», zegt Joke Van Bommel, woordvoerder van VDAB. «Dit onevenwicht veroorzaakt een structurele krapte én een uitdaging voor werkgevers.»

#3 Meer werk in de zorg

In absolute aantallen groeit het aantal vacatures voor verpleegkundigen en verzorgers het sterkst, plus 15% tot 21.600 vacatures over een heel jaar. Eind november 2019 stonden er 3000 vacatures in de zorgsector open.

Ook in andere sectoren nemen jobkansen toe. Zo worden opvoeders (+25,7%), administratief personeel (+25,6%) en chauffeurs (+11,1%) fors meer gezocht.

#4 Weinig werkzoekenden per vacature

In november 2019 waren er net geen 4 werkzoekenden voor elke vacature. Daarentegen, in 2015 waren er nog 9 werkzoekenden per vacature. West-Vlaanderen kent de grootste spanning op de arbeidsmarkt, met slechts 2,96 werkzoekenden per vacature.

#5 Opleiden is het nieuwe rekruteren

«We zien de arbeidsmarkt veranderen door de digitalisering», zegt Van Bommel. «Mensen moeten zich voortdurend bijscholen. De technologische evoluties volgen elkaar steeds sneller op. Daarom denken werkgevers best vandaag al na over welke profielen ze in de toekomst nodig zullen hebben. Daarbij zullen ze iedereen die ze in dienst nemen en hebben, moeten opleiden. Opleiden is het nieuwe rekruteren.»

#6Jobs voor gemotiveerden

Werkgevers leggen de lat vaak hoog in hun zoektocht naar de witte raaf. Dat hoeft het vinden van een job niet in de weg te staan. «Iemand die aan 80% van de vereisten voldoet, is zeker interessant voor werkgevers», weet Van Bommel. «Die moeten beseffen dat ze niet enkel op diploma en ervaring mogen selecteren. Ze kijken beter ook naar de motivatie van kandidaten, de match met de bedrijfscultuur, flexibiliteit en vaardigheden als kunnen samenwerken, communiceren en informatie verwerken.»