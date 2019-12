Yari Verschaeren is de eerste winnaar van de ‘Trofee Dominique D’Onofrio’

Yari Verschaeren is verkozen tot eerste winnaar van de Trofee Dominique D’Onofrio, een nieuwe prijs voor de beste jonge debutant in de hoogste klasse. De achttienjarige Verschaeren was zelf niet aanwezig op de uitreiking in het Edmond Machtensstadion in Molenbeek. Anderlecht-icoon Paul Van Himst reikte de trofee uit aan Jean Kindermans, hoofd jeugdopleidingen bij RSCA. Verschaeren debuteerde eind november 2018 in het eerste elftal van Anderlecht. Al snel groeide de jonge spelverdeler uit tot het lichtpunt in een erg tegenvallend seizoen voor paars-wit. Verschaeren hielp Anderlecht in extremis aan een deelnamebewijs voor Play-off 1, waar paars-wit uiteindelijk geen Europees ticket wist te behalen.

Aan het einde van het seizoen trok Verschaeren met de Belgische beloften naar het EK U21 in Italië en San Marino, waar hij in de laatste groepswedstrijd tegen Italië een prachtige treffer scoorde.

Ook bondscoach Roberto Martinez had het talent van Verschaeren opgemerkt en selecteerde hem in september een eerste keer voor de Rode Duivels. Hij maakte zijn debuut in Schotland, en scoorde een maand later, in de thuiswedstrijd tegen San Marino, ook zijn eerste interlanddoelpunt.

Bij Anderlecht loopt het dit seizoen iets minder vlot voor Verschaeren. Net als de hele ploeg heeft de jonge middenvelder het moeilijk. Gisteren in de Clasico op Standard (1-1) speelde de Antwerpenaar één van zijn beste wedstrijden, maar viel hij uiteindelijk uit met een enkelblessure.

bron: Belga