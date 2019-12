Vilvoorde protesteert tegen gewijzigde dienstverlening in station Vilvoorde

Het stadsbestuur van Vilvoorde protesteert tegen het feit dat de NMBS naar aanleiding van de lopende renovatiewerken in het station van Vilvoorde de dienstverlening eenzijdig heeft gewijzigd. Sinds maandag stoppen immers de meeste IC-treinen tussen Brussel-Zuid en Antwerpen-Centraal niet meer in Vilvoorde. “De aanpassing van de dienstregeling is zeer nadelig voor de reizigers in Vilvoorde. De helft van de IC-verbinding Antwerpen-Brussel wordt geschrapt op een moment dat men het station van Vilvoorde wil laten fungeren als draaischijf voor de modal shift bij de werken aan de Brusselse ring. Met de geplande werken in het centrum voor het tracé van de Ringtrambus was dit het ideale moment om bewoners en pendelaars te overtuigen om dagelijks de trein te nemen”, aldus het stadsbestuur.

Vilvoorde dringt er bij de NMBS op aan een aantal alternatieve opties verder te onderzoeken zoals het laten stoppen van de IC-trein op het beperkte perron 1-2, de mogelijkheid om treinen via een nieuwe wissel naar perron 6 te sturen of een halte te verplaatsen naar het station van Buda om vandaar uit met een shuttle naar het centrum en de bedrijvenzone van de Medialaan te rijden.

bron: Belga