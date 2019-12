Standard/Antwerp en Anderlecht/Club zijn deze week topaffiches in kwartfinales

Met Standard/Antwerp en Anderlecht/Club Brugge staan deze week twee klinkende affiches op het programma in de kwartfinales van de Beker van België. De Rouches ontvangen de Great Old woensdagavond in Sclessin. Begin oktober speelden de twee teams al eens tegen elkaar in de competitie. Het werd toen 2-2 op de Bosuil.

Antwerp moest in de achtste finales van de Croky Cup diep gaan tegen KRC Genk. Pas na strafschoppen ging de kampioen voor de bijl. Standard kreeg met amateurclub US Rebecquoise (3-0) een veel eenvoudigere opdracht. Afgelopen weekend tankte Antwerp vertrouwen met een 1-0 zege tegen Eupen. Standard raakte voor eigen publiek niet voorbij Anderlecht (1-1). Dat staat donderdagavond opnieuw voor een lastige opdracht. De recordkampioen in crisis moet immers aan de bak tegen Club Brugge. Blauw-zwart is dit seizoen heer en meester in de Belgische competitie en onderstreepte dat gisteren andermaal met een vlotte 3-0 zege tegen KV Mechelen. Anderlecht, dat met Yari Verschaeren opnieuw een sterkhouder zag uitvallen, staat dus voor een heel zware opgave maar heeft door de zwakke resultaten in de Jupiler Pro League alleen nog de Beker om zijn seizoen kleur te geven. In september won Club in de competitie met 2-1 van de Brusselse rivaal. De score had toen wel veel hoger kunnen oplopen maar de ploeg van Clement morste met de kansen.

De eerste kwartfinale wordt morgen aan de Gaverbeek afgewerkt tussen Zulte Waregem en Charleroi, twee ploegen die het dit seizoen goed doen in de competitie en voorlopig allebei in de top zes staan. Bij Essevee hopen ze stiekem op een herhaling van het scenario van 2017. Toen mochten de mannen van Dury de Beker mee naar huis nemen na winst in de finale tegen Oostende.

Kortrijk trekt woensdagavond naar Union, de enige overlever uit 1B. Yves Vanderhaeghe kan een succes goed gebruiken want na een nieuwe nederlaag tegen Moeskroen (1-2) zijn de Kerels in de competitie weggezakt naar de veertiende plaats. Union kende evenmin een topweekend want het kon in de Proximus League thuis niet winnen van rode lantaarn Lokeren (1-1).

Vanaf de kwartfinales wordt in de Croky Cup met een videoref gewerkt.

bron: Belga