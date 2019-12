Renovatie station Brussel-Noord volledig voltooid met opening van centrale gang

In het station Brussel-Noord is sinds vanochtend de gerenoveerde centrale gang opnieuw in gebruik genomen. Met de heropening komt er een einde aan de meer dan vijf jaar durende renovatiewerken aan de drie onderdoorgangen en de stationshal van het drukste treinstation van België. De werken voor de renovatie van het Noordstation begonnen in september 2014. De Zuidgang werd toen als eerste onder handen genomen en heropende begin 2017. Nadien was het de beurt aan de Noordgang en de centrale hal met zijn bekende stationsster. Deze gingen midden 2018 opnieuw open voor de reizigers. In de laatste fase van de renovatiewerken werd de centrale onderdoorgang aangepakt. Toen die vansaag omstreeks 10 uur opnieuw opende voor de pendelaars, betekende dat het eind van de renovatie van het drukste treinstations van ons land.

De renovatie van de gangen betekent voor de reizigers betere toegankelijkheid van en naar de perrons via onder meer enkele nieuwe liften. De gangen werden ook gemoderniseerd met meer lichten, een betere geluidsdemping en veiligheidscamera’s.

bron: Belga