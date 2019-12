PSV zet coach Mark van Bommel aan de deur

PSV heeft zijn trainer Mark van Bommel ontslagen. Dat maakte de Nederlandse club deze morgen bekend op zijn website. “De maar voortdurende serie van negatieve resultaten vormt de basis van het besluit”, klinkt het. PSV staat na zeventien speeldagen op de vierde plaats in het klassement met 31 punten, tien minder dan leiders Ajax en AZ. Voor het bestuur bleek de 3-1 nederlaag van zondag op het veld van Feyenoord de spreekwoordelijke druppel.

Ook Europees is PSV al uitgeschakeld na een derde plaats in zijn Europa League-groep.

“Het verval is te groot en PSV-onwaardig”, zegt algemeen directeur Toon Gerbrands namens de clubleiding. “De wedstrijden zijn de meetmomenten, maar het proces er omheen is ook bepalend. We monitoren dat intensief. PSV is een club waar we elkaar proberen te helpen en ondersteunen. Dat is ook in de voorbije maanden zo geweest. Het clubbelang heeft altijd voorop gestaan. De evaluatie heeft uiteindelijk in deze pijnlijke beslissing geresulteerd. We hebben er met z’n allen alles aan gedaan om het tij te keren. Dat is helaas niet gelukt.”

De 42-jarige Van Bommel was sinds de zomer van 2018 in dienst bij PSV, waar hij Phillip Cocu opvolgde. Als uittredend kampioen werd PSV vorig seizoen tweede na Ajax. De Champions League werd met 2 op 18 een campagne om snel te vergeten.

PSV zal later op de dag een “tijdelijke opvolger” voor Van Bommel aanstellen.

