Protest gepland tijdens begrotingsstemming

Donderdag stemt het Vlaams Parlement over de nieuwe begroting. Verschillende organisaties uit de culturele en sociale sector willen dan opnieuw actievoeren tegen de geplande besparingen van de Vlaamse regering. Er staat onder meer een samenzang in een “megakoor” op de agenda. “Tot nu toe luisterde de regering Jambon I niet naar het massale protest van de afgelopen weken en zet ze door met haar besparingsbeleid. Dit is de allerlaatste keer dat wij onze stem kunnen laten horen voor de besparingen definitief worden goedgekeurd”, zegt protestorganisator State of the Arts op Facebook.

Samen met middenveldorganisaties en vakbonden plant State of the Arts de hele dag acties. Beginnen doen ze met een “burgerparlement” in het bezoekerscentrum van het Vlaams Parlement. Een honderdtal mensen uit verschillende sectoren zal plaatsnemen op de publieksbanken van het parlement, klinkt het. Afsluiten willen de organisaties met een “megakoor” aan het Vlaams Parlement.

bron: Belga