Philippe Clement volgt zichzelf op als winnaar

Philippe Clement heeft vandaag zichzelf opgevolgd als laureaat van de Trofee Raymond Goethals, de onderscheiding voor de Belgische trainer die het voorbije jaar het best beantwoordde aan de figuur van Raymond Goethals, zijn wijze van werken en gedrevenheid. Clement kreeg de trofee in de ‘Zaal Raymond Goethals’ van het Edmond Machtensstadion in Molenbeek overhandigd door oud-doelman en Standard-icoon Christian Piot. De coach van competitieleider Club Brugge haalde het voor Michel Preud’homme (Standard), de winnaar van 2016, en Wouter Vrancken (Mechelen).

Voor Philippe Clement was 2019 een grand cru jaar. De 45-jarige Antwerpenaar leidde in het voorjaar Racing Genk met uitstekend voetbal naar de vierde titel in haar clubgeschiedenis. Na het vieren van het kampioenschap maakte de succescoach de overstap naar vicekampioen Club Brugge, de club waar hij het grootste deel van zijn spelerscarrière actief was.

Ook bij blauw-zwart bleef Clement zijn kunnen tonen. Van bij het begin van de competitie namen de West-Vlamingen de koppositie in de Jupiler Pro League in handen. Ook Europees waren er knappe resultaten. Clement leidde Club door twee voorrondes naar de groepsfase van de Champions League. Daar werd blauw-zwart derde (met drie punten) in een poule met PSG, Real Madrid en Galatasaray. Het grootste exploot was de puntendeling in Madrid (2-2).

bron: Belga