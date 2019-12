Tengevolge van de staking bij het openbaar vervoer tegen de hervorming van de pensioenen in Frankrijk stond er vandaag omstreeks 08.45 uur meer dan 620 km file in Ile-de-France, zo staat te lezen op verkeersinfosite Sytadin. Ook regen zorgde ervoor dat er om precies te zijn 628 km file was, even na 08.45 uur. Dat is boven wat Sytadin “uitzonderlijk” noemt.

Het absolute record dateert van 6 februari 2018 en was te wijten aan overvloedige sneeuwval: 739 km.

Bron: Belga