LeBron James leidt Lakers in Atlanta naar zevende zege op rij

De Los Angeles Lakers hebben gisteravond in de NBA hun zevende opeenvolgende overwinning geboekt. In Atlanta versloegen ze de lokale Hawks met 96-101. LeBron James was andermaal de grote man bij de Californiërs. ‘LBJ’ kroonde zich tot topschutter met 32 punten, twee meer dan thuisspeler dan Trae Young. Hij voegde er 13 rebounds aan toe. Ook Anthony Davis had met 27 punten en 13 rebounds een groot aandeel in de 24e overwinning van het seizoen voor de autoritaire leiders in de Western Conference, die nog maar drie keer verloren. In de Eastern Conference doet Milwaukee (24-3) even goed.

Heel wat minder goed gaat het met New Orleans. De Pelicans verloren gisteravond met 119-130 van Orlando en leden zo een twaalfde nederlaag op rij, een negatief clubrecord.

In de Western Conference laat New Orleans (6-21) alleen Golden State achter zich. De vicekampioen verloor met 79-100 van Sacramento en is met amper vijf zeges in 28 wedstrijden de zwakste ploeg dit seizoen.

