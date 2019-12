Gemeenteraad Antwerpen – Antwerps stadsbestuur verdedigt meerjarenplanning voor gemeenteraad

In Antwerpen hebben meerderheid en oppositie maandag gedebatteerd over de meerjarenplanning voor de periode 2020-2025. Vooral sp.a kreeg het van oppositiepartijen Groen en PVDA zwaar te verduren, maar volgens de socialisten zijn er wel degelijk grote bijsturingen gebeurd ten opzichte van de vorige legislatuur. In het Antwerpse meerjarenbudget gaat er een recordbedrag van twee miljard euro naar investeringen. Het budget is in evenwicht. “De belastingen gaan niet omhoog en we lenen niet voor exploitatie of om oude leningen af te lossen”, zegt schepen van Financiën Koen Kennis (N-VA). Het stadsbestuur wil onder meer werk maken van nog meer blauw op straat, gezonde maaltijden op school, mobiliteits- en leefbaarheidsproject De Grote Verbinding en het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom.

Voor Groen en PVDA heeft sp.a onvoldoende linkse accenten kunnen toevoegen. “U ging de tanker van N-VA keren, maar u bent het kartonnen roeibootje geworden achter die tanker”, verwoordde Peter Mertens (PVDA) het. “Aan de klimaatbetogers deed u tal van beloftes, om dan vervolgens de renovatiepremie af te schaffen.”

Wouter Van Besien (Groen) stelde dat hij eindelijk duidelijkheid wil over het aantal sociale woningen dat er zou bijkomen. “Luister naar de stad”, raadde hij het stadsbestuur ook aan. “De cijfers spreken voor zich: de armoede stijgt, er zijn te weinig betaalbare woningen, het gebruik van het openbaar vervoer daalt en er is te weinig ambitie op het vlak van duurzaamheid en klimaat.”

Hicham El Mzairh (sp.a) verdedigde zijn schepenen door te stellen dat “De Grote Verbinding meer wordt dan een bouwwerf” en dat er werk wordt gemaakt van een krachtig sociaal beleid. “Iedereen wordt ook betrokken bij het opstellen van een klimaatplan”, zei hij. Sp.a is wel bezorgd over het Vlaamse beleid rond De Lijn.

bron: Belga