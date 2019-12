Commissie radicalisering wordt heropgestart – voorzitterschap voor Vlaams Belang

Het Vlaams Parlement gaat de ad hoc-commissie ter bestrijding van gewelddadige radicalisering heropstarten. Dat heeft het Uitgebreid Bureau van het parlement beslist. Oppositiepartij Vlaams Belang krijgt het voorzitterschap van de commissie. Dat heeft Belga uit verschillende bronnen vernomen. Naar aanleiding van van verschillende terroristische aanslagen, de problematiek van religieuze radicalisering en IS-strijders richtte het Vlaams Parlement in 2015 een ad hoc-commissie ter bestrijding van gewelddadige radicalisering op. Die commissie kwam de voorbije jaren regelmatig samen om experten te horen en om beleidsaanbevelingen uit te werken.

Na de brand in het asielcentrum in Bilzen en de berichten over een lid van een extreemrechtse groepering die de nazigroet had uitgebracht in het fort van Breendonk vroegen sp.a en Open Vld om de commissie opnieuw op te starten. Na een discussie over de vorm die de commissie moest aannemen (een subcommissie onder een bestaande commissie of een aparte ad hoc-commissie) is door het Uitgebreid Bureau beslist de formule van een ad hoc-commissie te behouden. Dat bevestigen verschillende bronnen. De oprichting van de commissie moet woensdag nog door de plenaire bekrachtigd worden.

Het voorzitterschap van de commissie komt toe aan oppositiepartij Vlaams Belang. Er zijn momenteel 12 beleidscommissies en volgens de bestaande verdeling (systeem D’Hondt) komt de 13de commissie toe aan het Vlaams Belang. Wie precies voorzitter wordt, beslist Vlaams Belang binnen de fractie, zegt fractieleider Chris Janssens.

Als het van Janssens afhangt, moet de commissie zich vooral focussen op de problematiek van “gewelddadige radicalisering” en minder op de “politieke radicalisering of polarisatie”. “Er is nog wel een groot verschil tussen wat IS en Syriëstrijders doen en wat jongeren van Amada of Schild & Vrienden doen”, aldus Janssens. “We zullen erover waken dat het evenwicht bewaakt wordt en dat we niet vervallen in een situatie waarbij het alleen maar gaat over wat rechtse jongeren zouden misdaan hebben”.

bron: Belga