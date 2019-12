Clement kijkt uit naar duels met Man Utd: “Zij zijn favoriet, maar wij hebben vertrouwen”

Philippe Clement kreeg in het Edmond Machtensstadion in Molenbeek, na de uitreiking van de Trofee Raymond Goethals, te horen dat Club Brugge in de zestiende finales van de Europa League een absolute topploeg had geloot. Manchester United kwam uit de bus en dat stemde Clement zeker niet ontevreden. “ManU heeft een ploeg met meer kwaliteit, maar wij willen elke wedstrijd winnen”, liet Clement ambitieus noteren. “Het is duidelijk dat wij niet de favoriet zijn”, opende Clement al lachend. “Manchester United is een club met veel meer middelen, met ook uitstekende spelers, maar wij hebben ook vertrouwen geput uit onze Champions League-campagne. We gaan ons eigen spel spelen, net zoals we dat tegen Real Madrid en Paris Saint-Germain hebben gedaan. De jongens hebben in de Champions League ook ervaring opgedaan. Ze gaan het heel leuk vinden een tegenstander als Manchester United te ontmoeten, maar gaan niet opeens hun kwaliteiten verliezen.”

“Verder is ManU natuurlijk een team waar de fans heel blij mee zullen zijn”, ging Clement verder. “We zullen zeker voor een vol huis kunnen spelen. En er zal niet te veel druk zijn. Manchester United gaat sowieso de favoriet zijn. Het wordt een enorme uitdaging. Hen kunnen uitschakelen, zou gigantisch zijn.”

Bron: Belga