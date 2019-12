Canvasreeks “Terug naar Rwanda” wint Ha! Van Humo

De Canvasreeks “Terug naar Rwanda” heeft de 39ste Ha! Van Humo gewonnen, de jaarlijkse prijs van de Humo-redactie voor het beste televisie-programma of de meest opvallende tv-figuur van het afgelopen jaar. Dat meldt het weekblad maandagavond. In de documentairereeks worden getuigen van de volkerenmoord aan het woord gelaten, een kwarteeuw na de feiten. Eerder eindigde de reeks voor de Prix Europa in de categorie Iris (diversiteit) op de tweede plaats. De vijfdelige documentairereeks werd door productiehuis De Chinezen gemaakt voor Canvas en werd begin dit jaar uitgezonden. “Voor de camera stonden mensen die even kwetsbaar als moedig waren, en probeerden te begrijpen wat ze niet wilden begrijpen”, klinkt het in het juryrapport. “En achter de camera stonden mensen die naar de onvertelde geschiedenis wilden tasten, en gevoelig inzoomden op het veelzeggende detail, in plaats van roekeloos de onvermijdelijke tranen te exploiteren. Tussen de gruwel en de weerloosheid kringelden schoonheid, ontroering en troost op, samen het reddingsvest van de gekwetste mens. ‘Terug naar Rwanda’ is een Vlaamse productie met onbetwistbare internationale klasse. Het moet de wereld rond.”

De Ha! van Humo is 5.000 euro waard. Een eervolle vermelding ging naar “Studio Tarara” van VTM. De acht andere genomineerde tv-programma’s waren “Callboys 2.0” (vier), “De twaalf” (Eén), “Fiskepark” (Canvas), “Geub” (Play-Eén), “Kinderen van het verzet” (Canvas), “Komen te gaan” (Eén), “Therapie” (Canvas) en “Winteruur” (Canvas). Vorig jaar was de winnaar “Taboe” (Eén).

bron: Belga