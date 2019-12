Belgen in het buitenland – Trossard helpt Brighton met assist aan punt tegen Crystal Palace

Het Crystal Palace van Christian Benteke heeft maandag 1-1 gelijkgespeeld tegen het Brighton & Hove Albion van Leandro Trossard op de 17e speeldag in de Premier League. Trossard leverde de assist voor de 0-1 van Neal Maupay. In de Serie A leek Radja Nainggolan met Cagliari lang op weg naar de zege in de topper tegen Lazio Rome, dat echter in de blessuretijd met twee doelpunten de situatie nog helemaal omkeerde. Het werd 1-2 in de Sardegna Arena. Vroeg in de tweede helft deed Benteke de Brighton-fans opschrikken met een voorzet-schot op de paal. Aan de overzijde knalde Neal Maupay op aangeven van Trossard de 0-1 in het dak van het doel. Mathew Ryan (ex-Club Brugge en ex-Genk) hield Benteke vervolgens van de gelijkmaker. Maar Wilfried Zaha ontbond een kwartier voor affluiten zijn duivels en knalde staalhard in de winkelhaak: 1-1. Trossard werd in de 84e minuut vervangen.

In de stand is Crystal Palace negende met 23 punten. Brighton staat op de 13e plaats met 20 punten.

Met Cagliari en Lazio Rome stonden respectievelijk de nummers vijf en drie in de Serie A tegenover elkaar. Giovanni Simeone bracht de thuisploeg al na acht minuten op voorsprong. Op slag van rust haalde Nainggolan uit, maar Strakosha pakte uit met een knappe save. Lazio drong nog aan in de tweede helft, met resultaat in een dolkomisch slot. Luis Alberto (90.+3) en Felipe Caicedo (90.+8) bezorgden de Romeinen in de blessuretijd zowaar nog de driepunter. Nainggolan werd in de 94e minuut naar de kant gehaald. Bij Lazio zat reservedoelman Silvio Proto op de bank, de geblesseerde Jordan Lukaku behoorde niet tot de selectie.

Na 16 speeldagen staat Lazio Rome op de derde plaats met 36 punten. Cagliari is vijfde met 29 punten.

bron: Belga