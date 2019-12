Zo geef je een kerstboom een tweede leven

We willen er liefst nog niet aan denken (of sommigen onder ons juist wel), maar ooit komt er een einde aan de gezellige kerstsfeer. Dan is het tijd om de kerstboom weg te doen, maar hoe doe je dit op een verantwoorde manier?

We gaan er vanuit dat je hebt gekozen voor een natuurlijke kerstboom. Het alternatief van plastic is veel minder milieuvriendelijk, tenzij je de boom minstens 10 tot 20 jaar hergebruikt.

Hergebruiken

Veruit de meest ecologisch verantwoorde optie is het herplanten van je kerstboom in de tuin. Kies bij het kopen een exemplaar met een grote kluit in een pot. Plant de kerstboom in de tuin als het niet vriest. Geef de boom minstens twee keer per week water, ook tijdens de hete zomerdagen. Op die manier kan je de boom volgende Kerst opnieuw gebruiken.

Bodembedekking

Verschillende gemeenten hebben hun kerstboomverbranding geschrapt omdat er tijdens de verbranding niet alleen fijn stof maar ook veel CO2 vrijkomt. In de plaats halen ze de bomen op om te laten composteren of te versnipperen. Dit is onder meer het geval in Brussel, de Vlaamse Rand, Nieuwpoort en Oostende.

Dierenhotel

Met het juiste gereedschap kan je een kerstboom in stukken zagen en in een hoek van de tuin deponeren. De stukken hout dienen als schuilplaats voor het lokale dierenrijk en na een tijd zullen de takken stilaan vergaan. Op die manier ontstaat compost, dat je voor je planten kan gebruiken.