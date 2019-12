William en Kate doen een (kook)boekje open in ‘A Berry Royal Christmas’

Prins William en Kate Middleton hebben een opmerkelijke verschijning gemaakt in het eenmalige kookprogramma ‘A Berry Royal Christmas’. Speciaal voor het goede doel maakten ze er een feestmaal klaar, en tussen het bakken door strooiden ze ook met leuke anekdotes. “Hij probeerde me te versieren met zijn bolognesesaus.”

Na het recente charmeoffensief van koning Filip en koningin Mathilde, waarbij ze in een interview vertellen over hun verliefde periode, geven ook prins William en Kate Middleton wat van persoonlijke geheimen prijs. Dat deden gisterenavond ze in het kookprogramma ‘A Berry Royal Christmas’, de speciale feest spin-off van ‘The Great British Bake Off’. Bake off-jurylid Mary Berry presenteerde de show, die te zien was op BBC One.

Bolognesesaus

De hertog en hertogin van Cambridge kookten tijdens de show een feestmaaltijd voor de medewerkers van enkele van hun favoriete goede doelen, zoals een daklozencentrum. Ook wordt hun bezoek aan die goede doelen in beeld gebracht. Naast het kokerellen, was er echter ook ruimte voor enkele leuke anekdotes. Kate deed onder andere uit de doeken dat haar echtgenoot vroeger zijn kookkunsten gebruikte om haar voor zich te winnen. “Toen we nog op de universiteit zaten, kookte hij verschillende dingen zoals bolognesesaus. Ik denk dat hij me op die manier probeerde te versieren”, klonk het. William is echter sceptisch over zijn eigen kwaliteiten als chef. “Ik kan wel thee maken, maar koken kan ik niet. Catherine is zonder enige twijfel diegene die kookt, ik niet.”

Valsspelen

Die Catherine vertelt echter dat het soms wel eens fout gaat in de keuken van Kensington Palace. “Ooit vergat ik om het deksel op de mixer te zetten tijdens het maken van spinaziesoep. En toen zat er spinaziesoep op het plafond.” In ‘A Berry Royal Christmas’ moesten zij en haar echtgenoot een meringuerol maken. Daarbij werd duidelijk dat Kate en William niet vies zijn van een beetje competitie. Zo liet William zich stiekem helpen door speciale gaste Nadiya Hussain, die ‘The Great British Bake Off’ in 2015 won en intussen de cake mocht maken voor queen Elizabeths 90ste verjaardag. Kate, die toegaf dat ze soms tot middernacht opbleef om taarten te bakken, bleef dan weer na het eindsignaal duchtig doorgaan met het afwerken van haar taart met glazuur. Hoewel prins William van mening was dat zijn baksel duidelijk het beste was, durfde jurylid Mary geen van de twee competitieve royals tot winnaar uit te roepen. Ze hield het bij een gelijkstand.