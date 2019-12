Slachtoffers beschuldigen Weinstein opnieuw van manipulatie

Drieëntwintig vrouwen die de verguisde Hollywood-producent Harvey Weinstein hebben gedagvaard vanwege seksueel misbruik, beschuldigen de zestiger ervan opnieuw de publieke opinie te manipuleren. Dat doen ze naar aanleiding van een interview met Weinstein dat zondag in New York Post verscheen.

In het interview zegt Weinstein dat hij liever herinnerd wil worden voor wat hij professioneel heeft gedaan voor vrouwen, dan voor de ziekmakende beschuldigingen. “Ik heb meer films gemaakt door en met vrouwen dan enige andere filmmaker, en ik heb het over 30 jaar geleden. Ik was een pionier”, schepte hij op. “Al mijn werk is voor niets geweest door wat er nu gebeurd is. Mijn werk is in de vergetelheid geraakt.”

Woest

Het interview deed de slachtoffers in woede ontsteken. “In een nieuw interview zegt Weinstein dat hij niet wil worden vergeten. Dat zal niet gebeuren. Iedereen zal hem herinneren als een seksueel roofdier en een onophoudelijke mishandelaar die alles van zijn slachtoffers afnam”, zeggen ze in een gezamenlijke mededeling. “We zullen er alles aan doen om te voorkomen dat dit roofdier de geschiedenis herschrijft.”

Tientallen slachtoffers

Weinstein wordt door meer dan 80 vrouwen, onder wie sterren als Angelina Jolie, beschuldigd van seksueel misbruik. De voormalige filmproducent beweert dat alle seksuele handelingen met wederzijdse instemming plaatsvonden. Volgens gerechtelijke documenten heeft de man zich schuldig gemaakt aan feiten gaande van seksueel grensoverschrijdend gedrag tot verkrachting.

Het proces tegen Weinstein gaat normaal op 6 januari van start. Afgelopen woensdag heeft de rechtbank zijn borg om op vrije voeten te blijven verhoogd tot 5 miljoen dollar. Het openbaar ministerie vroeg deze maatregel omdat de ex-filmproducent meerdere inbreuken zou hebben gepleegd op het dragen van de elektronische enkelband.