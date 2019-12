Red Hot Chili Peppers verwelkomen oude bekende terug in de band

De Amerikaanse band Red Hot Chili Peppers sluit gitarist John Frusciante opnieuw in de armen. Na tien jaar afwezigheid neemt hij de plaats van zijn vervanger Josh Klinghoffer in.

“Met grote blijdschap kondigen we aan dat John Frusciante weer bij ons komt spelen”, luidt het op Instagram. De 49-jarige gitarist vervangt daarmee Josh Klinghoffer (40). Waarom die laatste uit de band stapt, is niet duidelijk. “Josh is een prachtige muzikant die we respecteren en liefhebben. We zijn hem erg dankbaar”, klinkt het op Instagram.

Drugsverslaving

Frusciante stapte in de populaire band in 1988 en speelde mee op de eerste twee albums, ‘Mother’s Milk’ (1989) en ‘Blood Sugar Sex Magik’ (1991). Dat laatste album betekende de grote doorbraak voor de Peppers, maar Frusciante kon niet goed om met de roem en kampte met een drugsverslaving. Een tijdje later stapte hij uit de band en werd hij vervangen door Dave Navarro, de voormalige gitarist van Jane’s Addiction.

“Prachtgitarist”

In 1998 sloot hij zich opnieuw aan bij de Red Hot Chili Peppers en lag hij mee aan de basis van de albums ‘Californication’, ‘By The Way’ en ‘Stadium Arcadium’. In 2009 raakte bekend dat hij de groep opnieuw verlaten had. Tot nu, tien jaar later, dus.

Frusciante werd door het Amerikaanse magazine ‘Rolling Stone’ een van de beste gitaristen aller tijden genoemd.